السيسي يصدر قرارا بعد الحكم على مهندس سابق بالجيش المصري بالسجن (صورة)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن يعفى عن عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم عليه يحيى حسين عبد الهادي محمد.

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وجاء قرار السيسي بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبسه 4 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عمدا داخل مصر وخارجها.

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه بموجب قرار عفو رئاسي يُطلق سراح المهندس يحيي حسين عبد الهادي عصر اليوم الأربعاء.

وفي 23 مايو الماضي، أصدرت لجنة العفو الرئاسي، في أعقاب الحكم علي يحيى حسين عبد الهادي بالحبس لمدة 4 سنوات بيانا، مؤكدة، احترامها لأحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ، وأنها تدافع دوما عن استقلال السلطة القضائية وعدم التوغل علي اختصاصاتها.

وأضافت أنها تلقت خبر الحكم بالحبس على عبد الهادي، وكانت اللجنة قد قامت بزيارته في محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها عقب الخبر، تواصلت فور تلقيها نبأ الحكم عليه، مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه.

وشددت على أنها تلقت ردا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي، مؤكدة: "إذ نعلن ذلك على الرأي العام المصري فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دوما هي الحاكمة لكافة أعمال اللجنة".

يذكر أن يحيى حسين عبد الهادي هو مهندس مصري سابق بالجيش المصري ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، وتم القبض عليه يوم 29 يناير 2019.

ونشأ عبد الهادي في محافظة أسيوط، وهو مولود في القاهرة عام 1954، والتحق بالكلية الفنية العسكرية عام 1972 وتخرج منها عام 1977، وظل يخدم في القوات المسلحة كضابط مهندس حتى عام 1992.

المصدر: RT