قرار عاجل من السيسي تجاه مهندس سابق بالجيش المصري بعد الحكم بحبسه 4 سنوات

قالت مصادر إن هناك قرارا جمهوريا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المهندس السابق بالجيش المصري.

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وجاء قرار السيسي بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبسه 4 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد.

وأوضحت المصادر أن قرار العفو عن يحيى حسين عبد الهادي يأتي في إطار الجهود التي بذلتها لجنة العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية في هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أن أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي زار يحيى حسين عبد الهادي في محبسه قبل أيام، وأبلغه بالإفراج عنه، ووجّه له الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني.

وبعد صدور الحكم، أكدت لجنة العفو الرئاسي أنه تم التواصل فور تلقيها نبأ الحكم على يحيى حسين عبد الهادي بالحبس، لمدة أربع سنوات، مع رئاسة الجمهورية بشأن العفو عنه.

وأكد كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، الذي أكد الموافقة على صدور قرار بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي.

وأضاف أنه تجري في الوقت الحالي الإجراءات الخاصة بالإفراج عنه والتي ستتم في حد أقصى الخميس المقبل.

يذكر أن يحيى حسين عبد الهادي هو مهندس مصري سابق بالجيش المصري ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، وتم القبض عليه يوم 29 يناير 2019.

ونشأ عبد الهادي في محافظة أسيوط، وهو مولود في القاهرة عام 1954، والتحق بالكلية الفنية العسكرية عام 1972 وتخرج منها عام 1977، وظل يخدم في القوات المسلحة كضابط مهندس حتى عام 1992.

المصدر: القاهرة 24