مصر.. مفاجأة في قضية نجل وزيرة الهجرة المتهم بجريمة قتل مزدوجة في أمريكا

كشف رئيس تحرير برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، محمد فتحي، مفاجأة في قضية رامي فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، المتهم بارتكاب جريمة قتل في أمريكا.

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وأوضح أن هناك بعض المعلومات التي تؤكد أن دفاع رامي سيتقدم بمستندات للمحكمة الأمريكية، تشير إلى أنه يعاني من مرض نفسي يسمى الفصام.

وأكد رئيس تحرير البرنامج، أن "هناك فرعا من فروع الطب يسمى الطب النفسي الشرعي، يخضع من خلاله المتهم إلى كونسلتو من الأطباء لتحديد حالته النفسية، وما إذا كان يعاني من مرض نفسي أثناء ارتكابه جريمة القتل"، لافتًا إلى أن اللجنة الطبية (كونسلتو) التي ستعينها المحكمة الأمريكية الموكل إليها الحكم في قضية نجل وزيرة الهجرة، هي من تؤكد ذلك من عدمه.

وأضاف أن جهات التحقيق الأمريكية ستتلقى، خلال الجلسات القلية المقبلة، من دفاع نجل وزيرة الهجرة، مستندات تفيد بأنه يعاني من الفصام، لافتًا إلى أن نجل الوزيرة "تعرض خلال بدايات عام 2021، لما يشبه الانهيار النفسي، وكان وحيدًا في أمريكا، لذا اضطرت والدته للسفر إليه، وأودع إلى مصحة نفسية، خلال هذه الفترة".

وفي وقت سابق، علقت الوزيرة نبيلة مكرم على واقعة اتهام نجلها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام، قائلة إنها وأفراد أسرتها يتعرضون لمحنة شديدة ويمرون بوقت عصيب، على إثر اتهام نجلها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة، وهذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.

وذكرت أن قيامها بواجبها كوزيرة في الحكومة المصرية لا يتعارض إطلاقا مع كونها أمًّا مؤمنة تواجه بشجاعة محنة نجلها، مؤكدة أنه مهما كانت العواقب فإنها كوزيرة ستتحمل مسؤوليتها تجاه منصبها ومقتضيات العمل به، وأنها تفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام.

وطلبت وزيرة الهجرة المصرية الدعاء لها ولأسرتها، قائلة: "كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم".

وطالبت أيضا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر، ومراعاة الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكمًا لا يزال في علم الغيب، وفي ضمير القاضي، حسب قولها.

المصدر: القاهرة 24