تفاصيل اتهام نجل وزيرة الهجرة المصرية بجريمة قتل مزدوجة بأمريكا

أثار اتهام رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، جدلا واسعا بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل مزدوجة في أمريكا.

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ويبلغ نجل وزير الهجرة المصرية من العمر 26 سنة، وهو من مواليد 1996، يعمل في شركة بالولايات المتحدة الأمريكية تمتلكها سيدة أعمال مصرية أمريكية وهي ليلى بنس.

طعن نجل وزيرة الهجرة زميله في العمل وشخصا آخر يقيم معه داخل شقتهم، والمجنى عليهما هما غريفين كومو وجوناثان بام وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما، ولا يعلم أحد سبب القتل حتى الآن.

ووقعت الجريمة صباح يوم الثلاثاء 19 أبريل الماضي، حيث تم العثور على سكين كبيرة في مكان الحادثة، وكان رامي فهيم داخل شقة الضحايا مصابا، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وستتم محاكمته يوم 17 يونيو في مدينة فوليرتون.

وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية أن الشركة التي يعمل فيها رامي فهيم، نجل الوزيرة المصرية، هي شركة بنس لإدارة الثروات تمتلكها سيدة من أصول مصرية هاجرت من مصر بعد حرب العام 1967، وتعلمت وعملت في أمريكا، ثم تزوجت من مواطن أمريكي وأسست شركة باتت من أكبر الشركات في مجال إدارة الأصول والممتلكات.

وولدت ليلى بنس في محافظة السويس شرق مصر في العام 1955، وعندما بلغت من العمر 12 عاماً اندلعت حرب يونيو عام 1967، وتقول إنها نجت من الموت بعد سقوط قنبلة في غرفتها.

المصدر: القاهرة 24