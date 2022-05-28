وزيرة مصرية توجه رسالة "مؤلمة" وتطلب من مواطنيها الدعاء لها ولأسرتها (صورة)

علقت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم عبيد، للمرة الأولى على واقعة اتهام ابنها بجريمة قتل في الولايات المتحدة،

وكتبت الوزيرة المصرية على صفحتها الشخصية بـ"الفيسبوك" قائلة: لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنه شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".

وأضافت قائلة: "قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كوني أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها".

وتابعت: "مهما كانت العواقب، فإنني كوزيره أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام.. كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي فى هذه المحنه، وأدعو معكم لابنى رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم. أتوجه أيضا إلى وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفي ضمير القاضى به.. شاكرة محبتكم".

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ويواجه رامي هاني منير فهيم البالغ من العمر 26 عاما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لإثنين من أصدقائه في إحدى المدن التابعة لولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وترجع أحداث القضية حيث اتهم رامي نجل الوزيرة يوم 19 إبريل الماضي بطعن زميله بالعمل بسكين عدة طعنات حتي الموت ويدعي "غريفين كومو" ويبلغ من العمر 23عاما ويعمل معه بـ "شركة بنس لإدارة الثروات" والتي تملكها سيدة الأعمال المصرية الأمريكية، ليلي بنس.

ثم طعن زميله جوناثان بام حتي الموت ويبلغ 23عاما أيضا ويسكن معه بشارع كاتيلا بمدينة أنهايم وقد وجه النائب العام له تهمة القتل العمد حيث تطابقت بصماته مع البصمات على أداة الجريمة.

وتم تحديد موعد جلسة المحاكمة صباح 17 من يونيو المقبل في مركز العدل الشمالي التابع لمحكمة فوليرتون بكاليفورنيا.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر:RT