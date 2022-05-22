والد شاب مصري مختطف بجنوب إفريقيا: "مش قادرين ندفع الفدية وننتظر فرج ربنا"

كشف هيثم كامل والد الشاب المصري المختطف بدولة جنوب إفريقيا، تفاصيل اختطاف نجله مؤمن هيثم، الذي غابت أخباره منذ أكثر من 10 أيام ليصدمهم خبر خطفه هناك رفقة زميل له.

وقال هيثم كامل والد المصري المختطف في تصريحات لموقع "القاهرة 24": "في يوم 17 من شهر مارس الماضي سافر ابني مؤمن إلى دولة جنوب إفريقيا بإحدى أكاديميات الطيران هناك".

وأضاف "كنا بنتواصل معاه يوميًا ونطمئن عليه أنا ووالدته، وقبل سفره كان لا يوجد ما يدعو للقلق عليه فجميع التفاصيل كانت مؤمنة".

وصرح الأب بأنه خلال يوم الجمعة قبل الماضية فقد الاتصال به على مدى يوم كامل، حيث قال: "قلقنا أنا ووالدته عليه ولما سألنا الأكاديمية عنه كان الرد أنه خرج مع صديق له خارج الأكاديمية ولم يعد منذ مساء الخميس".

وأردف "بعد اختفاء ابنه نحو يومين دون اتصال أو معلومات حول مكانه، ورد له اتصال هاتفي عبر شخص وسيط ليبلغه باختطاف ابنه، وأن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 7 مليون راند في خلال 48 ساعة".

وأوضح والد الشاب المصري قائلا: "مش قادرين ندفع الفدية ومش عارفين نعمل ايه، وللأسف منتشر عن أهالي طلاب الطيران أن معاهم فلوس كتير".

ولفت والد المصري المختطف بجنوب إفريقيا إلى أن المجموعة التي قامت باختطافه خفضت الفدية المطلوبة من 7 مليون راند (8 ملايين جنيه) إلى 5 مليون راند (5.7 مليون جنيه).

وفي وقت سابق، ردت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على استغاثة أهالي الطالب هيثم كامل وصديقه فادي بعد اختطافهما في دولة جنوب إفريقيا.

وقالت وزيرة الهجرة، في ردها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالتي إلى عائلة الطالب مؤمن هيثم كامل إحنا في ظل الجمهورية الجديدة شفنا أهمية المواطن المصري في الخارج، لدى الدولة وخاصة الطلبة سواء في أزمة العالقين في فتره كورونا، أو في أزمة أوكرانيا".

وأضافت الوزيرة: "سفارتنا في بريتوريا مع أكاديمية "أتيس" للطيران والجهات المعنية في جنوب إفريقيا شغالين مش ساكتين، مضيفة: "لكن حفاظا على سلامة مؤمن.. أرجو عدم إثارة الموضوع إعلاميا، مع تقديرنا الكامل لشعور الأسرة".

ولفتت إلى ضرورة التزام الدارسين في جنوب إفريقيا بتعليمات الأمن.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري