الكويت.. الكشف عن سر الطبيب المصري ذي الـ6000 دينار بعد تسريب أوراق عمله

كشفت وسائل الإعلام الكويتية نقلا عن مصادر صحية تفاصيل التعاقد مع طبيب مصري يعمل اختصاصي أشعة تداخلية في قسم التصوير الطبي بمستشفى العدان.

إقرأ المزيد

وجاء الحديث عن الطبيب المصري، بعدما سربت أوراق تعيينه على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تقريرا مفصّلا أكد أن الطبيب صاحب تخصص نادر في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ووجّه النائب في البرلمان الكويتي "مجلس الأمة" بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الصحة خالد السعيد سأل فيه عن مدى صحة "مستند يتضمن شهادة راتب لأحد الأطباء في مستشفى العدان - مصري الجنسية بوظيفة ( طبيب اختصاصي أشعة تداخلية )، حديث التعيين ويتجاوز راتبه الشهري 6000 دينار كويتي".

وأشار التقرير إلى "العديد من المؤهلات العلمية التي يحملها الطبيب والخبرات الواسعة التي يتمتع بها في مجال تخصصه النادر وإسهاماته العملية داخل وخارج البلاد".

ولفت إلى أن "الطبيب المذكور يُدير وحدة الأشعة التداخلية بقسم التصوير الطبي وهو تخصص دقيق وعملة نادرة يندرج تحت الأشعة التشخيصية مع ندرة وجود أطباء كويتيين استشاريين بذات التخصص والذين لا يتجاوز عددهم 5 أطباء تقريباً وكذلك ندرتهم بالوطن العربي والشرق الأوسط".

وأكد التقرير أن الطبيب المذكور يحمل سيرة ذاتية تتضمن شهادات ومؤهلات وخبرات علمية وعملية حصل عليها داخل مصر وفي الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة الى شغله العديد من المناصب في بلده حيث شغل وظيفة مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة ونائب مدير الزمالة المصرية للأشعة التداخلية وعضو مجلس إدارة بها منذ إنشائها عام 2014 بوزارة الصحة المصرية بالتعاون مع الجمعية الأميركية للأشعة التداخلية، كما قام بتدريب الأطباء المصريين والعرب والأجانب المبتعثين لجمهورية مصر العربية في ذات التخصص حيث ساهم في تخريج عدد من الأطباء المتميزين ومنهم مَنْ يعمل استشارياً في تخصصه في دول خليجية وعربية شقيقة كالسعودية واليمن والسودان والعراق من مواطنين ووافدين بتلك الدول.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة راسلت الطبيب عام 2019 للتعاقد معه بناء على عدة ترشيحات وحضر إلى دولة الكويت في زيارة مدتها 3 أشهر للاطلاع على الوضع واختبار كفاءاته العلمية والعملية بالإضافة الى سماته الأخلاقية ومدى اهتمامه بمصلحة المرضى ورعايتهم وهو ما نال تقدير قسم التصوير الطبي والأقسام الأخرى بالمستشفى، وانتهى الامر بالتوصية للتعاقد معه نظراً للحاجة لخدماته، وذلك بعد أن سبق استقدام عدد من الأطباء في ذات التخصص من قبل على سبيل الزيارة لاختبارهم لكنهم لم يتحلوا بالكفاءة المطلوبة ومن ثم تم صرف النظر عن التعاقد معهم في هذا التخصص الدقيق، الأمر الذي دعا الوزارة إلى التفاوض للتعاقد مع الطبيب المذكور اثناء تلك الزيارة بعد استشارة اقسام الجراحة والرعاية المركزة والكلى، حيث تمت تزكيته من أحد أكبر أطباء الأشعة الكويتيين ورؤساء الأقسام الأخرى بالمستشفى، إلا أن طلباته الخاصة بالراتب لم تتوافق مع العرض المقدم له آنذاك نظرا لما يتقاضاه هو في عمله خارج الكويت ونظراؤه في القطاع الخاص بدولة الكويت والقطاعين العام والخاص بالدول المجاورة من مبالغ تفوق ما قدمناه من عرض بكثير".

ولفتت إلى أنه "بعد إعادة تقييم العرض المقدم له من جهة الوزارة والجهات المختصة وعرض إمكانياته وخبراته العلمية والعملية تمت الموافقة على التعاقد معه وفقا للراتب المثار في شأنه الجدل حالياً، علماً بأن هذا الراتب يظل أقل من نظرائه السالف الإشارة إليهم".

وتضمن التقرير الاشارة إلى السيرة الذاتية للطبيب المذكور ومساهماته في تخصصه بدولة الكويت ومنها على سبيل المثال لا الحصر: "حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الطب جامعة القاهرة وعيّن بها ولايزال يعمل بها بكادر التدريس".

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية