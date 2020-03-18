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مصر تجلي عشرات المواطنين عن الكويت

أخبار العالم العربي

مصر تجلي عشرات المواطنين عن الكويت
Reuters
مطار القاهرة - مصر
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أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن البعثة الدبلوماسية نجحت في تسيير رحلة استثنائية ظهر اليوم الأربعاء من الكويت إلى القاهرة، تجلي 300 شخص.

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وأشار إلى أن الركاب من أبناء الجالية العالقين الذين انتهت تأشيرة دخولهم للكويت سواء بغرض الزيارة أو السياحة، أو ممن صدر لهم إلغاء إقامة نهائي، فضلا عن عدد من الحالات الإنسانية والحرجة.

وأكد القوني أن الرحلة جاءت في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، واستجابتها السريعة لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه المواطنين خارج مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم الترتيب للرحلة في وقت قياسي بعدما تم الإعلان عنها مساء الاثنين، وهو ما تزامن مع تشكيل خلية عمل دائمة بالبعثة، لتلقي طلبات السفر، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع كل من الناقل الوطني "مصر للطيران" والسلطات الكويتية من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال الطائرة ومغادرتها.

المصدر: وكالات

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