الصحة المصرية: لا إصابات بجدري القردة في مصر

قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، إنه لا توجد حالات مصابة بجدري القردة في مصر، ولم يتم الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها حتى الآن.

وقال عبد الغفار إن "الفيروس المتسبب لجدري القرود قريب جدا للفيروس المتسبب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال ولدينا الاستعدادات التامة لمواجهة أى حالات قد تظهر كما نعمل على جلب اللقاحات أو الأدوية المضادة للمرض، ومستمرون فى المتابعة على مستوى المديريات بمحافظات الجمهورية".

وبيّن متحدث الصحة المصرية أن أعراض جدري القرود تشمل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي، وتم اكتشافه لأول مرة في قرود المختبرات عام 1958، ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم.

المصد: "القاهرة 24"