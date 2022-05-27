الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو ضابط شرطة يهدد إعلامية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر حقيقة تداول مقطع فيديو، تظهر خلاله إحدى السيدات تدعي عملها بمجال الإعلام، وتلقيها تهديدا من أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة رجل شرطة.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين سابقة تعرفها على المشكو في حقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أوهمها بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية، وقادر على تسهيل إجراءات الضرائب العقارية الخاصة بها، وتطورت العلاقة بينهما، واكتشفت عقب ذلك كذب ادعاءاته، فقررت الانتقام منه بالاتفاق مع زوجها، وأعدت مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة الرأي العام.

كما أمكن ضبط المشكو في حقه وشريكه وبحوزته بطاقة مزورة منسوبة لإحدى الجهات السيادية وأدوات التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض كافة الأطراف على النيابة العامة.

المصدر: القاهرة 24