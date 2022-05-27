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إيران.. ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى متروبل بمدينة عبدان إلى 24 شخصا

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إيران.. ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى متروبل بمدينة عبدان إلى 24 شخصا
Globallookpress
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ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى مكون من 10 طوابق في جنوب غرب إيران إلى 24 قتيلا بعد الإعلان عن انتشال خمس جثث أخرى.

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وانهارت أجزاء من مبنى "متروبل" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة عبدان جنوب غرب إيران.

وتتولى عدة فرق إنقاذ من مدن مختلفة هذه العملية فيما عثرت فرق البحث حتى الآن على 24 جثة تحت الأنقاض ونقلتها إلى جامعة آعبدان للعلوم الطبية للتعرف على أصحابها.

في السياق، تم إنقاذ 37 مواطنا من تحت الأنقاض حتى الآن، ونقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وعاد معظمهم إلى منازلهم بعد علاج اصاباتهم الخفيفة.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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