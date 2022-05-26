مصر.. فتاة صومالية ترتكب جريمة مروعة بعد محاولة اغتصابها

قامت فتاة صومالية تبلغ من العمر 15 عاما بقتل سائق توتوك مصري، بعدما حاول التعدي عليها واغتصابها أثناء ركوبها معه في الحي الحادي عشر بمنطقة أكتوبر.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية عقب استقلال الفتاة الصومالية التوك توك لتوصيلها، توقف سائق التوك توك بالطريق وأشهر سلاحا أبيض مهددا إياها ومحاولا اغتصابها، وفور إلقائها على ظهرها ترك السكين لتنجح الفتاة في التقاطها وتوجه للذئب البشري عدة طعنات دفاعا عن شرفها وعرضها.

وفور وقوع سائق التوك توك أرضا هربت الفتاة وتوجهت إلى قسم الشرطة وأبلغت بالواقعة، واستقل الجاني مركبته وحاول الهرب أيضا، لكنه سقط وفارق الحياة داخل التوك توك على بعد كيلومترين من مكان الواقعة.

ودخلت لقسم الشرطة فتاة صغيرة تحمل سكينا كبيرا في يدها النحيفة وملابسها ملطخة بالدماء، وأخبرتهم أنها قتلت سائقا اختطفها داخل توك توك وحاول اغتصابها بالقوة، وأنها لم تكن تقصد قتله بقدر ما كانت تحاول الدفاع عن شرفها، وتم عرض الفتاة على النيابة التي أمرت بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

المصدر: القاهرة 24