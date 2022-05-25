نصر الله: لبنان قادر على استخراج الغاز من البحر والقرار يحتاج إلى جرأة

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "لبنان قوي ويستطيع أن يحصل ‏على حقوقه وثرواته من ‏النفط والغاز والمياه"، لكنه "بحاجة إلى القليل من الجرأة في قراراته".

وقال في كلمته بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير": "نحن لا نتكلم لا ‏بالشعارات ولا ‏وبالخطابات الحماسية، هذا لبنان القوي بالمعادلة ‏الذهبية، والذي يستطيع أن يحصل ‏على حقوقه وثرواته من ‏النفط والغاز والمياه، سأظل أطالب المسؤولين بالدولة اللبنانية والشعب ‏اللبناني في أن يطالب بدوره بهذا الكنز الموجود في البحر".

وأضاف: "لبنان لديه نفط ‏وغاز بما يقدر ‏بـ200 مليار دولار، وهناك دراسة متخصصة تقول ‏أن الثروة ‏النفطية والغازية الموجودة في المياه الإقليمية ‏والمنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان تصل إلى ‏‏500 ‏مليار دولار".

وتابع: "اليوم طالعنا في وسائل ‏إعلام العدو الإسرائيلي أن ‏الأوروبيين ‏يفتشون عن بديل للغاز وللنفط من روسيا، وبدأوا بعقود ‏مع العدو، من أجل أن يصدروا لهم ‏الغاز، وإذا أخرج ‏النفط، من هنا من جهتنا ونحن اللبنانيين نشاهد، ولا ‏نستطيع.. هذه ‏الثورات سنسد بها دين لبنان، ‏ونعمر البلاد، ونخلق ‏من خلالها فرص عمل".

وشدد على أن "لبنان يستطيع أن يكون دولة غنية ‏بالنفط والغاز وأيضا بالزراعة والصناعة ‏اللتين دمرتا ‏ضمن السياسات الاقتصادية السابقة، هذا ‏لبنان القوي ‏والغني، في المقابل لبنان الضعيف المستول على أبواب ‏صندوق النقد الدولي، على أبواب ‏سفارات الدول".

وأوضح أن "المساعدات التي ‏ستأتي من ‏أي مكان فهي لن تحل مشكلة لبنان، الذي يحل ‏مشكلة لبنان فقط هذا الخيار، وهو فقط بحاجة إلى ‏شجاعة".

ودعا القوى السياسية في البلاد، قائلا: "هل ‏تريدون أن تجربوا الإجماع الوطني فلنبدأ ‏من هنا، تفضلوا ‏لكي ‏نرى ونشكل إجماعا وطنيا كيف نحمي هذه الثروة ‏وكيف نستخرجها، لا يكفي أن نحميها وأن ‏تبقى في ‏المياه، كيف نستخرجها ونبيعها من أجل تحسين كل ‏أوضاع اللبنانيين، وهذا خيار موجود ‏ومتاح وممكن ويحتاج إلى القليل من الجرأة".

المصدر: "المنار"