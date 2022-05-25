نصر الله: لبنان قادر على استخراج الغاز من البحر والقرار يحتاج إلى جرأة
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "لبنان قوي ويستطيع أن يحصل على حقوقه وثرواته من النفط والغاز والمياه"، لكنه "بحاجة إلى القليل من الجرأة في قراراته".
وقال في كلمته بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير": "نحن لا نتكلم لا بالشعارات ولا وبالخطابات الحماسية، هذا لبنان القوي بالمعادلة الذهبية، والذي يستطيع أن يحصل على حقوقه وثرواته من النفط والغاز والمياه، سأظل أطالب المسؤولين بالدولة اللبنانية والشعب اللبناني في أن يطالب بدوره بهذا الكنز الموجود في البحر".
وأضاف: "لبنان لديه نفط وغاز بما يقدر بـ200 مليار دولار، وهناك دراسة متخصصة تقول أن الثروة النفطية والغازية الموجودة في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان تصل إلى 500 مليار دولار".
وتابع: "اليوم طالعنا في وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أن الأوروبيين يفتشون عن بديل للغاز وللنفط من روسيا، وبدأوا بعقود مع العدو، من أجل أن يصدروا لهم الغاز، وإذا أخرج النفط، من هنا من جهتنا ونحن اللبنانيين نشاهد، ولا نستطيع.. هذه الثورات سنسد بها دين لبنان، ونعمر البلاد، ونخلق من خلالها فرص عمل".
وشدد على أن "لبنان يستطيع أن يكون دولة غنية بالنفط والغاز وأيضا بالزراعة والصناعة اللتين دمرتا ضمن السياسات الاقتصادية السابقة، هذا لبنان القوي والغني، في المقابل لبنان الضعيف المستول على أبواب صندوق النقد الدولي، على أبواب سفارات الدول".
وأوضح أن "المساعدات التي ستأتي من أي مكان فهي لن تحل مشكلة لبنان، الذي يحل مشكلة لبنان فقط هذا الخيار، وهو فقط بحاجة إلى شجاعة".
ودعا القوى السياسية في البلاد، قائلا: "هل تريدون أن تجربوا الإجماع الوطني فلنبدأ من هنا، تفضلوا لكي نرى ونشكل إجماعا وطنيا كيف نحمي هذه الثروة وكيف نستخرجها، لا يكفي أن نحميها وأن تبقى في المياه، كيف نستخرجها ونبيعها من أجل تحسين كل أوضاع اللبنانيين، وهذا خيار موجود ومتاح وممكن ويحتاج إلى القليل من الجرأة".
المصدر: "المنار"