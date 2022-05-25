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نصر الله: خلال أيام قد تحدث أمور ستؤدي لانفجار المنطقة

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نصر الله: خلال أيام قد تحدث أمور ستؤدي لانفجار المنطقة
Gettyimages.ru
أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله
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أشار أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إلى أنه في الأيام القليلة المقبلة قد تحدث أمور من شأنها "تفجير" الوضع في المنطقة، داعيا إلى الترقب والانتباه والاستعداد "لما يجري".

وفي خطاب متلفز، قال نصر الله: "خلال أيام قد تحدث أمور في المنطقة قد تؤدي لانفجارها، والمقاومة الفلسطينية أخذت خيارها بالرد على أي مساس بالمسجد الأقصى ومسيرات الأعلام" الإسرائيلية.

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وأضاف: "أقول إن أي مس بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة سيفجر الوضع في المنطقة وسيؤدي لما لا تحمد عقباه، لأنه سيستفز مشاعر جميع المسلمين".

وتابع: "العدو (إسرائيل) بواقع مأزوم ويعاني انقساما داخليا حادا ونسبة لأي زمان مضى لم يكن بهذا الضعف والوهن، لذلك على حكومة العدو أن لا تقوم بخطوة نتائجها كارثية على وجود الكيان المؤقت".

وأردف قوله: "أدعو إلى الترقب والانتباه والاستعداد لما قد يجري حولنا، لأن له تداعيات كبيرة على المنطقة وهذا يتوقف على حماقة العدو".

وأشار إلى أنه بقي 10 أيام على انتهاء المناورة الإسرائيلية، مضيفا: "نحن لا زلنا على جهوزيتنا واستنفارنا".

 

المصدر: "الجديد" 

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