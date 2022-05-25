 
مباشر

بعد مواقفه من الحرب في اليمن.. تصريحات جديدة لقرداحي تثير تفاعلا على مواقع التواصل

أخبار العالم العربي

بعد مواقفه من الحرب في اليمن.. تصريحات جديدة لقرداحي تثير تفاعلا على مواقع التواصل
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3ld

بعد إثارته ضجة كبيرة بسبب مواقفه من الحرب في اليمن ما أدى إلى تضرر العلاقات بين لبنان ودول الخليج، صدرت مواقف جديدة عن وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول النجف.

إقرأ المزيد
قدم تفسيرا للموقف السعودي من تصريحاته.. قرداحي:
قدم تفسيرا للموقف السعودي من تصريحاته.. قرداحي: "لم أقل إلا الحق"

وأثار قرداحي تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات عن النجف، قال إنها فهمت على أنها "حنين للنظام السابق".

واستذكر قرداحي في مقطع الفيديو المتداول، حديثا سابقا عبر به عن رأي بشوارع العراق، قائلا: "كنا قاعدين بالنجف الأشرف حين سئلت عن رأيي بشوارع العراق مقارنة بالثمانينيات، فقلت أن الشوارع كانت أحلى من قبل". وأضاف: "كلامي كان مزحا، إلا أنه تم تفسير هذه التصاريح بأنها حنين إلى النظام السابق".

وأثار هذا الفيديو، تفاعلا بين النشطاء على موقع "تويتر"، سائلين: "أي تصريحاته نعتمد؟"، واعتبر البعض أن تصريحاته الأولى هي الحقيقة.

وكان قرداحي أثار في وقت سابق، غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان" ورأى أن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم".

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا