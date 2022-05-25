بعد مواقفه من الحرب في اليمن.. تصريحات جديدة لقرداحي تثير تفاعلا على مواقع التواصل
بعد إثارته ضجة كبيرة بسبب مواقفه من الحرب في اليمن ما أدى إلى تضرر العلاقات بين لبنان ودول الخليج، صدرت مواقف جديدة عن وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول النجف.
وأثار قرداحي تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات عن النجف، قال إنها فهمت على أنها "حنين للنظام السابق".
واستذكر قرداحي في مقطع الفيديو المتداول، حديثا سابقا عبر به عن رأي بشوارع العراق، قائلا: "كنا قاعدين بالنجف الأشرف حين سئلت عن رأيي بشوارع العراق مقارنة بالثمانينيات، فقلت أن الشوارع كانت أحلى من قبل". وأضاف: "كلامي كان مزحا، إلا أنه تم تفسير هذه التصاريح بأنها حنين إلى النظام السابق".
وأثار هذا الفيديو، تفاعلا بين النشطاء على موقع "تويتر"، سائلين: "أي تصريحاته نعتمد؟"، واعتبر البعض أن تصريحاته الأولى هي الحقيقة.
والآن أي تصريحاته نعتمد؟#جورج_قرداحيpic.twitter.com/3HMXTXpIHw— سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) May 24, 2022
جورج قرداحي يتراجع عن تصريحه السابق بخصوص ان العراق كانت افضل في الثمانينات من الان، ويقول انها كانت مجرد مزحة!— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 24, 2022
يبدو ان الجماعة قاموا بتوبيخه باعتبارهم احضروه كقائد وبطل لمحور المقاومة فلا يفترض ان ينتقد تجربتهم العظيمة! pic.twitter.com/1eb3uvQulf
اول تصريح حقيقي— DRGHAITHTAKA / INSTAGRAM /DRGHAITHTAKA (@drghaithtaka) May 24, 2022
گال تريد اكثر من هيچ صراحة
والثاني تبرير على اعتباركلماته سوت عركه
وبالعامية
بالاولى گال الحقيقةوببلاش
والثانيةگال الكذبةوبفلوس
ومابين
البلاش
والفلوس
راح المليون
اعشق اللون الرمادي في كل شي
إلا البشرالرماديين
فهؤلاء يبقون رمادا
لا ينيرون
مهماسلطت عليهم الاضواء!
وكان قرداحي أثار في وقت سابق، غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان" ورأى أن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم".
المصدر:RT