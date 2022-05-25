بعد مواقفه من الحرب في اليمن.. تصريحات جديدة لقرداحي تثير تفاعلا على مواقع التواصل

بعد إثارته ضجة كبيرة بسبب مواقفه من الحرب في اليمن ما أدى إلى تضرر العلاقات بين لبنان ودول الخليج، صدرت مواقف جديدة عن وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول النجف.

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وأثار قرداحي تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات عن النجف، قال إنها فهمت على أنها "حنين للنظام السابق".

واستذكر قرداحي في مقطع الفيديو المتداول، حديثا سابقا عبر به عن رأي بشوارع العراق، قائلا: "كنا قاعدين بالنجف الأشرف حين سئلت عن رأيي بشوارع العراق مقارنة بالثمانينيات، فقلت أن الشوارع كانت أحلى من قبل". وأضاف: "كلامي كان مزحا، إلا أنه تم تفسير هذه التصاريح بأنها حنين إلى النظام السابق".

وأثار هذا الفيديو، تفاعلا بين النشطاء على موقع "تويتر"، سائلين: "أي تصريحاته نعتمد؟"، واعتبر البعض أن تصريحاته الأولى هي الحقيقة.

جورج قرداحي يتراجع عن تصريحه السابق بخصوص ان العراق كانت افضل في الثمانينات من الان، ويقول انها كانت مجرد مزحة!



يبدو ان الجماعة قاموا بتوبيخه باعتبارهم احضروه كقائد وبطل لمحور المقاومة فلا يفترض ان ينتقد تجربتهم العظيمة! pic.twitter.com/1eb3uvQulf — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 24, 2022

اول تصريح حقيقي

گال تريد اكثر من هيچ صراحة

والثاني تبرير على اعتباركلماته سوت عركه

وبالعامية

بالاولى گال الحقيقةوببلاش

والثانيةگال الكذبةوبفلوس

ومابين

البلاش

والفلوس

راح المليون

اعشق اللون الرمادي في كل شي

إلا البشرالرماديين

فهؤلاء يبقون رمادا

لا ينيرون

مهماسلطت عليهم الاضواء! — DRGHAITHTAKA / INSTAGRAM /DRGHAITHTAKA (@drghaithtaka) May 24, 2022

وكان قرداحي أثار في وقت سابق، غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان" ورأى أن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم".

المصدر:RT