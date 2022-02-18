قدم تفسيرا للموقف السعودي من تصريحاته.. قرداحي: "لم أقل إلا الحق"

جدد وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي وصفه للحرب في اليمن بأنها "عبثية"، وقال إن سبب الموقف السعودي المبالغ فيه من تصريحاته هو أنها "تريد أن تنسحب من لبنان".

وفي حوار مصور مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، قدم قرداحي تفسيره للموقف السعودي قائلا إن مسؤولين كبارا في العالم، وصفوا تلك "الحرب العبثية" في اليمن، بذلك الوصف، وأضاف: "لكن وحسب استنتاجي هم تمسكوا بالعبارة حتى يوجدوا مشكلة مع لبنان كعذر للانسحاب منه نهائيا".

وأوضح قرداحي: "أنا أعلم أن السعودية كانت منذ فترة مستاءة من الأوضاع اللبنانية، ليس فقط بسبب وجود حزب الله، ولكن أيضا بسبب حلفائها الذين تتعامل معهم في لبنان".

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وأشار الوزير السابق إلى أنه كان على احتكاك مع مسؤولين سعوديين وخليجيين، وكان يعرف رأيهم "بكل هؤلاء الناس الذين كانوا يدعمونهم ماليا في لبنان".

وأضاف أن ما كانت تقدمه السعودية لحلفائهم كان يذهب إلى الجيوب، أو إلى خارج البلاد، وليس لتحسين أوضاع اللبنانيين: "كانوا يأخذون الفلوس يضعونها في جيوبهم أو يرسلونها إلى الخارج.. ذلك أدى إلى "خيبة أمل من حلفائهم"، حسب قرداحي، الذي أكد على توصيفه السابق، وقال "أنا لم أقل إلا الحق، ولم أكن أتجنى على أحد، ولم أكن أتقصد الإساءة لأحد وخاصة السعودية".

المصدر: وكالة "تسنيم" + RT