قرداحي: سيتذكرون يوما ما قاله رجل من لبنان عن حرب اليمن

قال وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، إن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة، وعندها سيتذكرون ما قاله رجل من لبنان عن حرب اليمن".

وفي مؤتمر صحافي أعلن في ختامه استقالته من الحكومة، قال قرداحي: "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة ويتصافحون، وآمل يومها أن يتذكروا رجلا من لبنان دعا إلى وقف الحرب محبة باليمن وشعبها والسعوية وشعبها والإمارات وشعبها وكل الخليج العربي ومحبة بلبنان".

واعتبر قرداحي أن الحملة التي شنت عليه إثر المقابلة التي "بثت بعد 3 أشهر من تسجيلها"، هي "حملة مسعورة تضمنت الكثير من التطاول علي وعلى عائلتي"، مضيفا: "للأسف فإن أكثر الذين تحاملوا علي من سياسيين وإعلاميين هم الذين رفعوا في وقت من الأوقات شعارات الحرية والسيادة والاستقلال.. وبينما طالب هؤلاء باستقالتي لأنهم رأوا فيها مصلحة لبنان واللبنانيين، فإن سياسيون وإعلاميون ومراقبون طالبوا بعدم الاستقالة لأنهم يعتبرونه موقفا وطنيا سياديا".

المصدر: RT