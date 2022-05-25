 
مباشر
عاجل
"فرانس برس": أكثر من 70 مفقودا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا

ولي العهد السعودي يلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3in

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم الثلاثاء وفدا من الكونغرس الأمريكي.

إقرأ المزيد
نائب وزير الدفاع السعودي يبحث في مقر القيادة الوسطى التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة
نائب وزير الدفاع السعودي يبحث في مقر القيادة الوسطى التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

وجرى خلال هذا الاستقبال "استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

ويتكون وفد الكونغرس الأمريكي من "النائب كريس ستوارت جمهوري من ولاية يوتا، والنائب جاي ريسكنثالر جمهوري من ولاية بنسلفانيا، والنائبة ليسا مكلين جمهورية من ولاية ميتشغان".

هذا، وحضر استقبال ولي العهد السعودي لوفد من أعضاء الكونغرس، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، إضافة إلى "الأمير مصعب بن محمد بن فرحان رئيس القسم السياسي لشؤون الكونجرس في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير".

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا