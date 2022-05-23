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الطاقة المصرية يكشف حقيقة تأثر العمل في محطة الضبعة النووية بالوضع في أوكرانيا

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الطاقة المصرية يكشف حقيقة تأثر العمل في محطة الضبعة النووية بالوضع في أوكرانيا
Gettyimages.ru
منشأة للطاقة النووية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء الطاقة المصرية، أيمن حمزة، أن العمل في مشروع محطة الضبعة الكهرذرية الذي تنفذه شركة "روس آتوم" الروسية لم يتأثر بالأوضاع في أوكرانيا.

وقال حمزة في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله العمل يسير وفقا للجدول الزمني المخطط، وفي انتظار الحصول على إذن إنشاء أول مفاعل نووي من هيئة الرقابة النووية في مصر لبدء عملية بناء الخرسانة".

وأضاف: "العمل متواصل ليلا نهارا، في ما يتعلق بالميناء البحري الخاص بمحطة الضبعة الذي سيخصص لاستقبال المعدات الثقيلة، وفي الوحدات السكنية المخصصة لاستقبال الخبراء الروس أو العاملين المصريين".

وتابع: "تم اختيار معدات على أعلى مستوى من الأمان، بحيث يغلق المفاعل لمنع خروج أية إصدارات لو حدث طارئ، والمخطط يجري وفق التخطيط مع الجانب الروسي".

المصدر: "القاهرة 24" 

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