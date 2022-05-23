وفاة الداعية الكويتي أحمد القطان المدافع "الصلب" عن منبر المسجد الأقصى

غيب الموت اليوم الاثنين الداعية أحمد القطان عن عمر يناهز الـ 76 عاما بعد رحلة دعوية حافلة.

والداعية مواليد منطقة المرقاب في 6 ديسمبر 1946 حاصل على دبلوم المعلمين من معهد المعلمين عام 1969، وانتهج طوال مسيرته منهج الوسطية والاعتدال في دعوته وتبنيه للقضايا الإسلامية وتربيته للأجيال المسلمة حتى اختير كأفضل أستاذ للجيل المسلم في جائزة أستاذ الجيل والمقدمة من جلالة ملك البحرين في عام 2009.

ويعد الشيخ أحمد القطان أشهر خطباء المساجد في الكويت والخليج، وعرف بدفاعه القوي من على المنابر عن قضايا الأمة خاصة القدس والمسجد الأقصى وفلسطين.

وتبنى الراحل قضية الدفاع عن المسجد الأقصى فأسس منبر الدفاع عن الأقصى وأعلن عنه عام 1979، وتنقل بين مساجد الكويت محاضرا وخطيبا كمسجد العلبان، ثم مسجد المزيني، ثم مسجد الكليب، ثم مسجد ضاحية جابر العلي، ثم مسجد جابر العلي في منطقة جنوب السرة وغيرها من المساجد.

قدم الراحل الدروس والمحاضرات التطوعية والثابتة في مدارس الكويت منذ تقاعده عن العمل عام 1996، كما قدم العديد من الدروس الثابتة والسلاسل الكاملة في إذاعة القرآن الكريم مثل برنامج مسيرة الخير وسلسلة الفاروق بعد الصديق وسلسلة ذي النورين والسبطين وكذلك سلسلته السمعية الرائعة (رياض الصالحين).

كما قدم دروسا في لجان العمل الاجتماعي والفضائيات والمؤتمرات ولجان العمل النسائي ومراكز القرآن.

وساهم في دعم الطلبة المغتربين كمستشار لهم منذ عام 1984 وذلك بمتابعتهم والمشاركة في مؤتمراتهم وملتقياتهم السنوية سواء في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أو رابطة الشباب العربي المسلم متبنيا جميع قضايا المسلمين حتى عام 1994.

وعمل القطان مستشارا في العديد من اللجان الخيرية التي تخدم المسلمين في العديد من القارات مثل دول إفريقيا والفلبين وباكستان من خلال الإشراف على إقامة المشاريع التنموية كالمدارس ودور الأيتام وغيرها، وكذلك العمل في لجنة التعريف بالإسلام الداعية إلى نشر وتعريف الدين الإسلامي لغير المسلمين.

كما أصدر الداعية الراحل العديد من الكتب من بينها "للعبرة والتاريخ"، "مقالات دينية واجتماعية وسياسية"، "ذاتية المؤمن"، "طريق النماء"، "شيخ الإسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية".

اللهم اغفر لعبدك الشيخ #أحمد_القطان

وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة؛

وأخلفه في عقبه في الغابرين.

اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزولٍ به؛

آته برحمتك رضاك؛

وقه فتنة القبر وعذابه؛

وآته الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك.

وإنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/RDgN5mgAR7 — أحمد بن عبدالعزيز النفيس (@ahmad_alnufais) May 23, 2022

المصدر: صحيفة "الأنباء" الكويتية