حبس مهندس سابق بالجيش المصري 4 سنوات

قال المحامي المصري خالد علي، إن محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 4 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عمدا داخل وخارج البلاد.

إقرأ المزيد

وأوضح خالد علي أنه سوف يتخذ إجراءات النقض على الحكم بحبس المهندس يحيى حسين 4 سنوات

وأسندت النيابة للمتهم بالتحقيقات تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

يذكر أن يحيى حسين عبد الهادي هو مهندس مصري سابق بالجيش المصري ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، وتم القبض عليه يوم 29 يناير 2019.

ونشأ عبد الهادي في محافظة أسيوط، وهو مولود في القاهرة عام 1954، والتحق بالكلية الفنية العسكرية عام 1972 وتخرج منها عام 1977، وظل يخدم في القوات المسلحة كضابط مهندس حتى عام 1992.

المصدر: القاهرة 24