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لبنان.. نائب من "الوطني الحر" يرد على هجوم المعاون السياسي لبري على باسيل: "استحوا!"

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لبنان.. نائب من
Globallookpress
مجلس النواب اللبناني
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علّق سيزار أبي خليل، النائب اللبناني عن "التيار الوطني الحر" ووزير الطاقة الأسبق، على تصريحات علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على جبران باسيل.

وقال أبي خليل في تغريدة عبر "تويتر: "المعاون، الأمين على إرث التفليسة وكل الموبقات، 6 مرات برئاسة المجلس والـ7 على الأبواب.. ما تركتوا وزارة دسمة تفلت منكن".

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وسأل: "تريدون الإصلاح؟ تفضلوا وردّوا الأموال التي أنفقتموها في الداخل والخارج وأوقفوا عرقلة قوانين الإصلاح المالي بدءا بالكابيتال كونترول الذي سحبتموه من الحكومة ومن المجلس النيابي".

وختم قوله: "استحوا".

المصدر: RT

 

 

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