لبنان.. نائب من "الوطني الحر" يرد على هجوم المعاون السياسي لبري على باسيل: "استحوا!"

علّق سيزار أبي خليل، النائب اللبناني عن "التيار الوطني الحر" ووزير الطاقة الأسبق، على تصريحات علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على جبران باسيل.

وقال أبي خليل في تغريدة عبر "تويتر: "المعاون، الأمين على إرث التفليسة وكل الموبقات، 6 مرات برئاسة المجلس والـ7 على الأبواب.. ما تركتوا وزارة دسمة تفلت منكن".

إقرأ المزيد

وسأل: "تريدون الإصلاح؟ تفضلوا وردّوا الأموال التي أنفقتموها في الداخل والخارج وأوقفوا عرقلة قوانين الإصلاح المالي بدءا بالكابيتال كونترول الذي سحبتموه من الحكومة ومن المجلس النيابي".

وختم قوله: "استحوا".

المعاون، الأمين على إرث التفليسة وكل الموبقات، ٦ مرات برئاسة المجلس والـ٧ على الأبواب. ما تركتوا وزارة دسمة تفلت منكن.

بدكن الاصلاح؟ تفضلوا ردوا الأموال يلي طيّرتوها جُوّا وبرّا، ووقفوا عرقلة قوانين الاصلاح المالي بدءاً بالكابيتال كونترول يلي سحبتوه من الحكومة ومن المجلس.

استحوا! — Cesar Abi Khalil (@CesarAbiKhalil) May 21, 2022

المصدر: RT