لبنان.. معاون بري يشن هجوما على باسيل بعد تصريحاته عن "مقايضات" في انتخاب رئيس البرلمان

شن علي حسن خليل النائب عن "حركة أمل" بالبرلمان اللبناني ووزير المالية الأسبق هجوما على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي تحدث عن "مقايضة" حول انتخاب رئيس البرلمان.

وقال خليل، وهو المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "نحن وبكل فخر رشحنا ككتلة الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس، ولم نفاوض أو نطلب من أحد، وبالتأكيد ليس من باسيل، أن نبادله الأصوات مع أي موقع، ونعتز بتجربة القيادة المجلسية التي وضعت هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات كما ينص الدستور".

وأضاف: "أما ما يحاول أن يضعه من شروط، فالأمر مردود إليه وهو يحاول أن يوهم اللبنانيين بأننا من عطلنا التدقيق الجنائي الذي كان للرئيس بري شرف أن يعمل على إقرار أربعة قوانين تتعلق به وبرفع السرية المصرفية، وكيف عطل فريقه لمرات إقرار الكابيتال كونترول وأوقف التشكيلات القضائية ولم ينفذ أي من قوانين مكافحة الفساد وغيرها الكثير مما أوقع البلاد في المصيبة التي نعيش، وأما تطوير النظام واللامركزية فالجميع سمع الموقف الثابت للرئيس بري يوم الثلاثاء الماضي".

وتابع: "ليجيب الناس وليس نحن عن شروطها ومطلبها منه في المحاسبة عن الكهرباء والاتصالات والسدود وصفقاتها".

وأردف قوله: "الرئيس بري لم يتعود أن يفاوض من تحت الطاولة على أي من المواقع، وهو يشرفها، ولم يقبل يوما من أحد أن يضع شروطا عليه بأكبر بكثير مما هو مطروح".

وأضاف: "يبقى التزامنا أمام الناس مع الرئيس بري بالعمل الجدي لإخراج البلد من عمق الأزمات التي أورثنا إياها عهدكم كرئيس ثان رديف للجمهورية أوصلها إلى الدرك الذي هي فيه".

وختم قوله: "نحن ومع كل هذا، وبعيدا عن أسلوب الصفقات، كما كنا نمد اليد إلى الجميع، من نلتقي معه ومن نختلف، نعول على شراكة حقيقية مع كل الفرقاء الصادقين ومؤمنين أننا امام فرصة لتنظيم خلافاتنا وتوسيع المشترك بيننا من أجل إنقاذ بلدنا من مشاكله".

تعليقاً على كلام باسيل:نحن نمد اليد إلى الجميع، من نلتقي معه ومن نختلف، ونعوّل على شراكة حقيقية مع كل الفرقاء الصادقين لإنقاذ بلدنا من مشاكله — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) May 21, 2022

وكان باسيل قال في كلمة خلال مهرجان اليوم: "جاهزون لإلغاء الطائفية بالكامل، ولكن نفهم أن الوقت ليس لها حاليا"، سائلا: "ماذا يمنع أن يكون هناك مرشحون آخرون لرئاسة مجلس النواب؟ فمن يفكر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس غلطان ومسترخصنا".

المصدر: RT