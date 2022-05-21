الكويت.. إلقاء القبض على مقيم يمني تسلّم نقودا مزيّفة مقابل صفقة فحم

أفاد مصدر أمني كويتي بأن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ألقوا القبض على يمني بسبب تسلمه نقودا مزورة مقابل صفقة فحم أبرمها الأخير مع مزور مطلوب.

وفي التفاصيل قال المصدر إن "عناصر دورية تابعة للأمن العام، وخلال قيامهم بجولة تفقدية، أبصروا شخصين في سوق السالمية يتشاجران مع بعضهما، وعندما تنبّها لوجودهم انطلق أحدهما هاربا، فيما ظل الآخر في مكانه، وتم ضبطه، وبالاستعلام عنه اتضح أنه من الجنسية اليمنية".

وأضاف المصدر "بسؤال اليمني عن سبب هروب من كان إلى جانبه، أفاد بأنه سبق أن اتفق معه على بيع كمية من الفحم تسلمها منه، وعندما زوّده بالمبلغ تبين له أنه مزيّف، وأنه اتصل به لحلّ الأمر والحصول على ماله واتفقا على اللقاء في سوق السالمية".

وأردف أن "الموقوف أحيل إلى المباحث، وهناك اعترف بأن الشخص عرض عليه قبل هروبه تزويده بمبالغ أكثر من الأموال المزيّفة، على أن يبيعه الألف دينار بـ200 فقط".

وتابع أن "اليمني أبلغ رجال المباحث بأن المبلغ الذي تقاضاه سابقا لقاء (بيعة الفحم) موجود في سيارته، فتوجهت دورية إلى المكان وتم العثور عليه وسجلت ضده قضية، وجار البحث عن الهارب عن طريق تفريغ الكاميرات المثبتة في المكان وأرقام هواتفه".

المصدر: "الرأي" الكويتية