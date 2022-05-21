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الشيخ: القرار الأمريكي برفع حركة "كاخ" عن قوائم الإرهاب مثير للاستهجان

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الشيخ: القرار الأمريكي برفع حركة
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عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ - أرشيف
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أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن "القرار الأمريكي برفع حركة "كاخ" الإرهابية عن قوائم الإرهاب الأمريكية مثير للاستهجان والاستغراب".

وكتب الشيخ على "تويتر"، إن "إصرار الكونغرس الأمريكي على إبقاء منظمة التحرير الفلسطينية على قوائم الإرهاب، هذه هي المظلمة المستمرة والكيل بمكيالين والانتصار للظلم".


وشطبت الولايات المتحدة 5 مجموعات من لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية بينها حركة "إيتا" الانفصالية الباسكية والطائفة اليابانية "أوم" بعد سنوات "لم تمارس فيها العنف".

ومن ضمن الحركات التي تم شطبها، المجموعة اليهودية المتطرفة "كاخ" المرتبطة بالحاخام مئير كاهانا، كما أعلنت الخارجية الأمريكية.

وأتاح إدراج هذه المجموعات على اللائحة السوداء لواشنطن أن تفرض عليها عقوبات مشددة لا سيما مالية.

وشطب هذه المنظمات عن اللائحة السوداء لوزارة الخارجية الأمريكية لا يعني أنه تم تبييض صفحتها بالكامل في الولايات المتحدة، فهي تبقى في هذه المرحلة على لائحة ثانية، لائحة وزارة الخزانة الأمريكية التي تتيح أيضا فرض عقوبات لكنها ملزمة بشكل أقل.

المصدر: "معا" + "أ ف ب"

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