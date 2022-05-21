الشيخ: القرار الأمريكي برفع حركة "كاخ" عن قوائم الإرهاب مثير للاستهجان

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن "القرار الأمريكي برفع حركة "كاخ" الإرهابية عن قوائم الإرهاب الأمريكية مثير للاستهجان والاستغراب".

وكتب الشيخ على "تويتر"، إن "إصرار الكونغرس الأمريكي على إبقاء منظمة التحرير الفلسطينية على قوائم الإرهاب، هذه هي المظلمة المستمرة والكيل بمكيالين والانتصار للظلم".

القرار الامريكي برفع حركة كاخ الارهابية عن قوائم الارهاب الامريكي مثير للاستهجان والاستغراب !! وفي نفس الوقت اصرار الكونغرس الامريكي على ابقاء منظمة التحرير الفلسطينية على قوائم الارهاب !!!!! هذه هي المظلمة المستمره والكيل بمكيالين والانتصار للظلم. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 21, 2022



وشطبت الولايات المتحدة 5 مجموعات من لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية بينها حركة "إيتا" الانفصالية الباسكية والطائفة اليابانية "أوم" بعد سنوات "لم تمارس فيها العنف".

ومن ضمن الحركات التي تم شطبها، المجموعة اليهودية المتطرفة "كاخ" المرتبطة بالحاخام مئير كاهانا، كما أعلنت الخارجية الأمريكية.

وأتاح إدراج هذه المجموعات على اللائحة السوداء لواشنطن أن تفرض عليها عقوبات مشددة لا سيما مالية.

وشطب هذه المنظمات عن اللائحة السوداء لوزارة الخارجية الأمريكية لا يعني أنه تم تبييض صفحتها بالكامل في الولايات المتحدة، فهي تبقى في هذه المرحلة على لائحة ثانية، لائحة وزارة الخزانة الأمريكية التي تتيح أيضا فرض عقوبات لكنها ملزمة بشكل أقل.

المصدر: "معا" + "أ ف ب"