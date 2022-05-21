العراق.. عملية استخباراتية سريعة ودقيقة لاعتقال إرهابي في نينوى

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، بأن الاستخبارات العسكرية وقوة مشتركة داهمت منزلا يتواجد به أحد الإرهابيين واعتقلته غربي نينوى.



وأضافت الخلية في بيان "بعملية جريئة تميزت بردة الفعل السريعة نفذت استنادا إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 والتي أكدت تواجد أحد الإرهابيين في منزله بناحية تل عبطة غربي نينوى".

وانتهى البيان "على ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 21 وقوة من الفوج تمت محاصرة منزل الإرهابي الذي حاول الهرب وتمكنت من إلقاء القبض عليه وهو من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، ليتم تسليمه لجهة الطلب أصوليا بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه".

المصدر: RT