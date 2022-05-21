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الهند تدرس السماح بتصدير القمح للسعودية والإمارات رغم حظرها تصدير هذه السلعة

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الهند تدرس السماح بتصدير القمح للسعودية والإمارات رغم حظرها تصدير هذه السلعة
Gettyimages.ru
حصاد القمح
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أفادت وسائل إعلام هندية بأن نيودلهي تدرس السماح بتصدير القمح إلى السعودية والإمارات فقط في المرحلة الحالية، رغم قرار حظر التصدير الذي اتخذته الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "جلف هندي" عن مصادر مطلعة قولها إن "الحكومة الهندية تدرس تخفيف منع تصدير القمح للدول الصديقة في مراحل مقبلة"، مشيرة إلى أنه "رغم القيود المفروضة سيتم توريد القمح للسعودية والإمارات".

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وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ قرار منع التصدير بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وفي الوقت نفسه سيتم رفع القيود وفقا للحاجة مستقبلا".

 المصدر: "سبق"

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