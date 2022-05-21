قوات جزائرية ومغربية على أرض تونس

تستضيف تونس خلال الفترة الممتدة من 21 مايو إلى الرابع من يونيو التمرين البحري متعدد الأطراف "فونيكس إكسبراس 2022"، بمشاركة الولايات المتحدة والدول المغاربية ودول أوروبية.

وستعرف نسخة هذه السنة مشاركة 13 دولة وهي بالإضافة إلى تونس، الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا والولايات المتحدة ومصر واليونان وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا ومالطا، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.

ويهدف هذا التمرين العسكري إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المتوسط في مجال تبادل المعلومات والسلامة البحرية وسيعرف مشاركة الأسطول السادس للبحرية الأمريكية.

كما يهدف أيضا إلى "تدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر وخاصة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات".

وفي السياق نفسه قال موقع تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، إن القوات البحرية المشاركة في "فونيكس إكسبراس 2022"، ستجري مجموعة من العمليات المشتركة في تونس العاصمة وفي عرض المتوسط.

وأكد أن التمرين العسكري غايته تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة 130 ضابطا أجنبيا و4 بواخر عسكرية تونسية وخمس بواخر عسكرية أجنبية، بينها قوات تابعة للقيادة الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم".

NEWS: The 17th iteration of exercise #PhoenixExpress 2022 kicks off next week with 13 nations scheduled to participate: 🇩🇿🇧🇪🇪🇬🇬🇷🇮🇹🇱🇾🇲🇹🇲🇷🇲🇦🇪🇸🇹🇳🇬🇧🇺🇸.



Read ➡️: https://t.co/wAMDigxQhPpic.twitter.com/DhPNOvsJkl — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) May 21, 2022

Countdown to exercise #PhoenixExpress 2022 – Only 3 more days until the exercise begins, stay tuned! pic.twitter.com/As6rMcekOW — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) May 20, 2022

📌 وزارة الدفاع التونسية تعلن أن تونس ستستضيف التدريب البحري متعدد الأطراف "فينيكس إكسبريس 2022 (Phoenix Express 202)" في نسخته السابعة عشرة والمقرر إقامته خلال الفترة من غد السبت، وحتى 4 يونيو المقبل بمشاركة 13 دولة.#تونس#عسكري#تدريب

🔗 رابط الخبر: https://t.co/Yydb0yVZXSpic.twitter.com/oaDGCQQmb9 — defensehere عربى (@defensehere_ar) May 20, 2022

المصدر: وسائل إعلام تونسية