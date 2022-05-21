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حريق كبير بالقرب من مصفاة بانياس في سوريا (صور)

أخبار العالم العربي

حريق كبير بالقرب من مصفاة بانياس في سوريا (صور)
AP SANA
حريق في سوريا - صورة أرشيفية 2021
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تمكن عناصر فوج الإطفاء بشركة مصفاة بانياس في سوريا، من إخماد حريق اندلع صباح اليوم السبت، بالقرب من سور المصفاة على الحدود المتاخمة للمنطقة الصناعية بالمدينة.

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وفي تصريحات لوكالة "سانا"، قال مدير شركة مصفاة بانياس، المهندس محمود قاسم، إن "الحريق اندلع بعيدا عن خزانات المصفاة وحصل في منطقة نفايات وأعشاب يابسة يمر فيها خط توتر عشرين كيلو فولط، الذي تسبب بماس كهربائي أدى إلى اشتعال الأعشاب وانبعاث دخان كثيف بأجواء المدينة وذلك نتيجة الرياح الشرقية الجافة".

حريق كبير بالقرب من مصفاة بانياس في سوريا (صور)
سانا - SANA
حريق في بانياس

وأوضح رئيس بلدية بانياس، المهندس بشار حمزةـ لـ"سانا"، أنه "تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل، وكوادر الإطفاء تقوم بمرحلة التبريد"، مشيرا إلى أن "عناصر فوج إطفاء البلدية كانوا مستنفرين وعلى جهوزية تامة من جهة المنطقة الصناعية لحين انتهاء الحريق استعدادا للسيطرة عليه في حال امتداده باتجاه المدينة".

حريق كبير بالقرب من مصفاة بانياس في سوريا (صور)حريق في بانياس

المصدر: "سانا"

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