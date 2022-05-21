العراق.. القبض على 14 مطلوبا بينهم متاجر بالأعضاء البشرية في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الجمعة، إلقاء القبض على 14 مطلوبا وضبط كمية من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن "القوات الأمنية تمكنت عبر مفارزها الأمنية في مختلف مناطق بغداد، من إلقاء القبض على 14 مطلوبا قضائيا بينهم متهم وفق المادة 4/إرهاب ضمن مناطق شمالي بغداد، وعصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة مكونة من متهمين اثنين ضبط بحوزتهما 100 غرام من مادة الكريستال وعدد من أجهزة تعاطيها في منطقة حي العامل".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية تمكنت أيضا من القبض على متهم يتاجر بالأعضاء البشرية في منطقة القدس، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن منطقة الحسينية".

وتابع أنه "تم ضبط 872 دراجة نارية وتكتك مخالفة لتعليمات وضوابط حركة السير المرورية في جانبي الكرخ والرصافة".

وأشارت الخلية إلى أنه "جرى تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: "السومرية"