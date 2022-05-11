العراق.. الإطاحة بعصابة "أبو الليل" جنوب بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق القبض على عصابة "أبو الليل" التي امتهنت السرقة في منطقة الزعفرانية جنوب العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثاني اللواء الرابع شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية ومفرزة من مركز شرطة الزعفرانية من إلقاء القبض على 4 متهمين وردت بحقهم العديد من المناشدات والشكاوى".

وأضافت، أنه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعتهم حيث ألقي القبض عليهم في منطقة الزعفرانية ببغداد داخل كرفان أمام دار المتهم المدعو (أبو الليل) وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، بالإضافة إلى مادة شبيهة بمخدر (الكريستال)".

وأشارت القيادة، إلى أن "المتهمين الملقى القبض عليهم عصابة تمتهن تسليب الدرجات النارية والقيام بـ(الدكات العشائرية) جراء مبالغ مالية".

وأوضحت أنه "تم إحالة كافة المتهمين مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص أصوليا".

المصدر: "السومرية"