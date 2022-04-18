الكاظمي يصدر توجيهات جديدة لتعزيز الأمن وإحباط مخططات "الإرهاب"

أصدر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيهات جديدة لتعزيز الأمن وإحباط مخططات "الإرهاب".

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، واستمع في مستهل الاجتماع إلى إيجاز أمني تقدم به الوزراء والقادة الأمنيون الذين استعرضوا سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش المندحر، والقضاء على آخر أوكاره".



وأضاف، أن "الكاظمي وجه الأجهزة الأمنية المعنية والمكلفة بالواجبات الميدانية، بأخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمنت شهر رمضان المبارك".



كما وجه الكاظمي بـ"تكثيف الجهد الاستخباري، ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بالعصابات الإرهابية، وعصابات تداول المخدرات، وتوجيه ضربات استباقية تحبط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون".



المصدر: RT