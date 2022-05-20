إسبانيا تفرض تأشيرة على العمال القادمين من سبتة

أعلنت قنصلية إسبانيا بمدينة تطوان المغربية، اليوم الجمعة، عن تاريخ بدء استقبال الطلبات للحصول على تأشيرة خاصة بدخول سبتة بالنسبة إلى العمال من حاملي التراخيص.

وذكرت صحيفة "إلفارو دي سبتة" الإسبانية أن "القنصلية الإسبانية بتطوان حددت تاريخ الاثنين 24 مايو الجاري لبداية استقبال الملفات طلب التأشيرة الخاصة بدخول سبتة بالنسبة إلى العمال المرخصين".

ويشمل الملف، وفق المصدر ذاته، مجموعة من الوثائق من بينها تصريح العمل السابق سواء كان ساري المفعول أو منتهي الصلاحية، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية ألغت فيما بعد شرط التصريح بالعامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى الذين يتوفرون على تصريح عمل منتهي الصلاحية، لأنه إجراء يجب على العمال إكماله بمجرد دخولهم سبتة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن تكلفة التأشيرة المذكورة تبلغ 826 درهما مغربيا، منوهة بأنه بعد الحصول عليها يتعين على العمال تحديد موعد عبر اتصال هاتفي، مع مكتب الهجرة في سبتة لتسوية أوضاعهم.

المصدر: "هسبريس"