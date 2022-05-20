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مصدر بفندق إقامة الفنان سمير صبري يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته

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مصدر بفندق إقامة الفنان سمير صبري يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته
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كشف مصدر في فندق إقامة الفنان سمير صبري عن اللحظات الأخيرة قبل وفاته في الفندق.

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سمير صبري يتوفى في نفس يوم وفاة أعز صديق له بين الفنانين
سمير صبري يتوفى في نفس يوم وفاة أعز صديق له بين الفنانين

وقال المصدر إن "الحالة الصحية للفنان الكبير الراحل طوال الفترة الماضية كانت جيدة للغاية حتى صباح اليوم الجمعة، ليصدم الجميع بوفاته منذ قليل". 

وتوفى الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر يناهز 86 عاما، وتم إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضي.

وأكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة في الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

المصدر: اليوم السابع

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