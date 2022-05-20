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CNN: سعد الجبري يعرض على السلطات السعودية شرطا للتسوية

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CNN: سعد الجبري يعرض على السلطات السعودية شرطا للتسوية
AFP
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ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، عرض تسوية جميع الخلافات المالية والقانونية مع السلطات في السعودية في حال الإفراج عن اثنين من أبنائه.

وأوضحت الـCNN أن عرض الجبري جاء عبر نداء وجهه مؤخرا إلى البيت الأبيض.

يذكر أن محكمة سعودية كانت قد قضت بسجن اثنين من أبناء الجبري البالغين، في أواخر عام 2020، بتهم غسل الأموال والتآمر للخروج من المملكة بطريق غير قانوني وهي اتهامات ينفيها الاثنان.

وفي صيف 2020 اتهم الجبري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مدنية بمحكمة اتحادية أمريكية بإرسال عملاء في 2018 إلى كندا، حيث يعيش الجبري، لقتله. 

وفي يناير 2021 ادعت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة في السعودية في دعوى مرفوعة في كندا أن الجبري اختلس مليارات الدولارات من أموال الدولة أثناء عمله بوزارة الداخلية.

المصدر: CNN

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