كوريا الجنوبية ترجح عدم تلقي الزعيم كيم جونغ أون لقاح كورونا

استبعدت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، أن يكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد تم تلقيحه ضد فيروس كورونا.

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وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية في سيئول في إيجاز مغلق أمام المشرعين، إنه يفترض أن كيم لم يتلق لقاحا ضد كورونا، مشيرة إلى "ظروف متنوعة" غير محددة.

وأضافت الوكالة أن بيونغ يانغ لم تجلب أي لقاحات إلى البلاد، لكنها بدأت تشعر بالحاجة إلى التطعيم، نقلا عن التقرير الأخير لصحيفة رودونغ شينمون بالشمال بأن التطعيم فعال في منع انتشار الفيروس.

المصدر: "يونهاب"