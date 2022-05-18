توأمان باسمي "شيرين" و"جنين" وطفلة باسم "شيرين أبو عاقلة"

بعد أن سمّى فلسطينيون مواليدهم الجدد تيمنا بالصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، استضاف برنامج ناس أونلاين أُسر هؤلاء الأطفال.

تحدث محمد أبو ثابت، والد التوأمين شيرين وجنين، من مدينة غزة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل، عن أسباب التسمية موضحا أنه أطلق على ابنته اسم شيرين "تيمنا بالصحفية الفدائية شيرين أبو عاقلة وفي رد واضح على جرائم الاحتلال بأن هذا الشعب لا ينتهي ولا ينقص وأننا نمتلك بدلا من شيرين ألف شيرين".

وأضاف أبو ثابت حول تسمية طفلة الثانية: "أما الطفلة الثانية جنين لتكون مثل المخيم الفدائي الذي يشكل الحصن المنيع الذي يخشوه وسيبقى شوكة في حلوقهم حتى تحقيق النصر".

فيما تحدث جمال عمران، والد الطفلة شيرين أبو عاقلة من مدينة نابلس، عن تفاصيل اتخاذه وزوجته قرار تسمية ابنتهما قائلا: "كانت زوجتي في المستشفى قبل يوم، كنا ناويين نسميها اسم ثاني (ألما) فجاء خبر استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة كالصاعقة فتلقائيا تغير الاسم إلى اسم شيرين أبو عاقلة فأصبح اسم ابنتي شيرين أبو عاقلة جمال عمران.

وأضاف عمران خلال حديثه: "اسم شيرين أبو عاقلة هو اسم بطلة نفخر بها، بطلة استشهدت في الميدان لذلك سعيد بان اسم ابنتي على اسمها".