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بوتين يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات

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بوتين يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محمد بن زايد آل نهيان، على توليه منصب حاكم أبو ظبي وانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتم خلال مكالمة هاتفية بالمناسبة التعبير عن الارتياح حيال المستوى الذي تم تحقيقه للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما جرى الإعراب عن الاستعداد المتبادل لمواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية الإماراتية، وتم إيلاء اهتمام خاص بقضايا التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.

المصدر: RT

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