أمير قطر يعقد اجتماعا مع ملك إسبانيا

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ملك إسبانيا فيليبي السادس، في قصر سارزويلا بالعاصمة مدريد.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وفي بداية الاجتماع رحب ملك إسبانيا بأمير قطر، متمنيا له طيب الإقامة في إسبانيا، ولعلاقات البلدين والشعبين مزيدا من التطور والنماء في كافة المجالات.

من جانبه أعرب الشيخ تميم عن شكره للملك فيليبي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا لأن تسهم زيارته في تطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين قطر وإسبانيا في مختلف مجالات الشراكة.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق للأمير، والوزراء الإسبان.

المصدر: "قنا"