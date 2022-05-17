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عاصفة ترابية تضرب السعودية والسلطات تحذر

أخبار العالم العربي

عاصفة ترابية تضرب السعودية والسلطات تحذر
Globallookpress Nie Yunpeng/XinHua
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حذر الدفاع المدني السعودي من عواصف رملية تشهدها منطقة الرياض حتى الثالثة من فجر يوم الثلاثاء، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على تويتر إن من المتوقع أن تتسبب العواصف الرملية في انعدام الرؤية الأفقية إضافة لوجود نشاط في الرياح السطحية.

وسرد منشور الدفاع المدني اهم المدن والمحافظات المتوقع تأثرها بالظروف الجوية القاسية، وهي الزلفى والغاط والمجمعة ونادق ورماح وشقراء.

وذكرت وسائل إعلام أن العاصفة الرملية قادمة من الكويت، التي تأثرت بشكل كبير من هذه العاصفة منذ صباح اليوم. كما يشهد العراق أيضا أحوال جوية سيئة بسبب تأثير العاصفة الترابية.

المصدر: وكالات

 

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