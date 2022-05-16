مصر.. مصدر أمني يرد على خبر تعذيب متهم حتى الموت داخل قسم شرطة

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء والدة أحد المتهمين بحبسه بأحد أقسام الشرطة بمحافظة مطروح ووفاته نتيجة التعذيب هناك.

إقرأ المزيد

وأكد المصدر الأمني أن المذكور من العناصر الجنائية قد سبق اتهامه فى قضايا بيانها كالتالي (6612/2012 جنح مطروح تحرش ومحاولة الإستيلاء على مبلغ مالي – 11720/2016 جنح مطروح سرقة – 1478/2019 جنحة سكر – 6300/2022 سرقة)، وأنه كان محبوساً على ذمة قضية "سرقة".

وتابع المصدر أنه حال شعوره بحالة إعياء تم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وأثناء إسعافه توفى.

وورد تقرير الجهات المختصة بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح المصدر أن ترويج تلك الادعاءات يأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.

المصدر: الوطن