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أنقرة تستلم 4 مروحيات من طراز "شينوك" الأمريكية لمكافحة الحرائق

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أنقرة تستلم 4 مروحيات من طراز
Globallookpress
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن أنقرة عززت أسطول فرق إطفائها للحرائق بمروحيات "شينوك" الأمريكية.

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واستلمت تركيا 4 مروحيات من طراز "شينوك" الأمريكية، ومن المقرر وصول 6 مروحيات أخرى من الطراز ذاته، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتواصل المديرية العامة للغابات في تركيا، استعداداتها لمكافحة الحرائق، تزامنا مع حلول موسم الصيف.

وأعلنت المديرية العامة للغابات في تركيا، في وقت سابق أنها تستعد لمكافحة الحرائق هذا العام عبر 3 طائرات و39 مروحية إطفاء و8 طائرات بدون طيار.

وشاركت المروحيات المذكورة العام الماضي في جهود إطفاء الحرائق بتركيا، ونال أداؤها إعجاب المسؤولين الأتراك.

المصدر: "الأناضول"

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