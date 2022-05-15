حميميم: إصابة جندي سوري بقصف لمسلحي "النصرة" على منطقة خفض التصعيد في إدلب

كشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن قيام مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية بإطلاق قذائف هاون على منطقة خفض التصعيد في إدلب، مما أسفر عن إصابة جندي سوري.

وقال أوليغ جورافليف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، في إفادة صحفية: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سُجل قصف واحد في منطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة في محافظة إدلب".

وأضاف أنه نتيجة هجوم بقذائف الهاون نفذه إرهابيون من منطقة فاطر على مواقع القوات الحكومية في منطقة الملاجة، أصيب جندي سوري.

المصدر: تاس