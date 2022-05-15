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سوريا.. إصابة رجل بداء الكلب في ريف الرقة والمراكز الصحية ترفض استقباله (فيديو)

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سوريا.. إصابة رجل بداء الكلب في ريف الرقة والمراكز الصحية ترفض استقباله (فيديو)
RT
سوريا.. إصابة رجل بداء الكلب في ريف الرقة والمراكز الصحية ترفض استقباله
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أفاد مراسل RT في سوريا مساء يوم الأحد بأن المراكز الصحية رفضت استقبال رجل أصيب بداء الكلب في ريف الرقة بمنطقة الدبسية.

وتدوال نشطاء في سوريا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت رجلا داخل شاحنة وتظهر عليه علامات المرض.

ويسمع في الفيديو صوت رجل يسأل المريض عن اسمه إلا أن هذا الأخير لا يرد بالكلام وإنما بـ"النباح".

كما وثق الفيديو أحد الأشخاص يصرخ على امرأة ترافق المريض ويأمرها بالصمت، فيما أكد شخص آخر أنه طبيب ولن يعطي المصاب بداء الكلب إبرة، مطالبا المرأة بأن تأخذه إلى مستشفى الرازي.

المصدر: RT

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