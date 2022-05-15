مصر.. محكمة الجنايات تأمر بعرض عائشة الشاطر على لجنة طبية ثلاثية

أمرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة المصرية بعرض عائشة الشاطر على لجنة طبية ثلاثية.

وأجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر، ابنة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر، و30 آخرين، بينهم 6 سيدات، لجلسة 13 يونيو المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

وأمرت المحكمة بعرض المتهمة عائشة محمد خيرت سعد الشاطر على لجنة طبية ثلاثية من استشاريين بجامعة عين شمس، تخصصات أمراض الباطنة والدم والأورام، لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان حالتها المرضية، وما إذا كانت تعاني من ثمة أمراض، وما إذا كانت تحتاج إلى عملية جراحية من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوع تلك الجراحة، والمكان المناسب لها، أو مدى حاجتها لعلاج معين أو ثمة فحوصات أخرى، وتقرير العلاج اللازم لها، وإعداد تقرير طبي مفصل بحالتها، ويعرض بالجلسة المحددة.

كما أمرت المحكمة أن يتم عمل أشعة رنين مغناطيسي للمتهم طارق محمد أمين عبد الفتاح السلكاوي، في مستشفى المنيل الجامعي، ويعرض رفقه تقرير طبي بالحالة، وكذا إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة بتلك المستشفى، لباقي المتهمين وفقا للقرار السابق.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

والمتهمين في هذه القضية مسند لهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري