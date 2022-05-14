الرئيس المصري يلتقي الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي ويقدم العزاء في وفاة الشيخ خليفة

حل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي حيث التقى الرئيس الإماراتي الجديد الشيخ محمد بن زايد وقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ الراحل خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

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وبارك الرئيس المصري للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات، وتوليه مقاليد الحكم رئيسا للدولة.

وأعرب السيسي عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وامتدادا لمسيرة الإزدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فقد عقد المجلس اجتماعا يوم السبت في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووفقا لبيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، فإنه تم بموجب المادة 51 من الدستور فقد جرى انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

المصدر: وكالات