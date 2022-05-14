محمد بن زايد يتقدم مراسم تشييع أخيه رئيس الإمارات الراحل
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أدى رئيس الإمارات المنتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ صلاة الجنازة على جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي يوم الجمعة.
وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ المشاركين جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.
وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق عن حداد لمدة 40 يوما وتعليقا للعمل لمدة3 أيام في جميع الوزارات والقطاع الخاص اعتبارا من يوم الجمعة.
المصدر: وكالات