 
مباشر
عاجل
لافروف: جهود الغرب الرامية إلى عزل روسيا محكوم عليها بالفشل

محمد بن زايد يتقدم مراسم تشييع أخيه رئيس الإمارات الراحل

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0m5

أدى رئيس الإمارات المنتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ صلاة الجنازة على جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي يوم الجمعة.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ المشاركين جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق عن حداد لمدة 40 يوما وتعليقا للعمل لمدة3 أيام في جميع الوزارات والقطاع الخاص اعتبارا من يوم الجمعة.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا