السعودية.. السيطرة على حريق بمجمع تجاري كبير

أعلنت السلطات السعودية، مساء الجمعة، عن إخماد حريق اندلع في مجمع تجاري كبير بمدينة الظهران شرق المملكة.

وقال مدني مدينة الخبر السعودية على "تويتر": "تم إخماد حريق مجمع الظهران مول، مع استمرار أعمال التبريد والمتابعة، ولا إصابات".

جانب من جهود #الدفاع_المدني في إخماد حريق مجمع #الظهران_مول باستخدام آليات حديثة مخصصة لمثل هذه الحوادث. pic.twitter.com/5jJkcJgnIU — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 13, 2022

جانب من جهود #الدفاع_المدني في إخماد ومتابعة حريق مجمع #الظهران_مول. pic.twitter.com/Eltm1nUPwt — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 13, 2022

فيما أشارت مواقع محلية سعودية إلى أن سحابة سوداء غطّت سماء مدينتي الظهران والخبر وعلى مدى 8 ساعات متتالية، نتيجة الحريق الذي شب في مجمع "الظهران مول".

مدني #الخبر: عمليات إخماد حريق مجمع الظهران التجاري ما زالت مستمرة بمشاركة طيران الأمن والجهات المساندة دون تسجيل أي إصابات حتى الآن. pic.twitter.com/UGzcR4FWg8 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 13, 2022

ويقع "الظهران مول"في حي الدوحة الجنوبية ويعد المجمع الذي افتتح عام 2005، من أضخم المولات التجارية في المملكة، حيث أنه يضم أكثر من 300 محل تجاري.

المصدر: "عكاظ"