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السعودية.. السيطرة على حريق بمجمع تجاري كبير

أخبار العالم العربي

السعودية.. السيطرة على حريق بمجمع تجاري كبير
AFP
صورة تعبيرية
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أعلنت السلطات السعودية، مساء الجمعة، عن إخماد حريق اندلع في مجمع تجاري كبير بمدينة الظهران شرق المملكة.

وقال مدني مدينة الخبر السعودية على "تويتر": "تم إخماد حريق مجمع الظهران مول، مع استمرار أعمال التبريد والمتابعة، ولا إصابات".

فيما أشارت مواقع محلية سعودية إلى أن سحابة سوداء غطّت سماء مدينتي الظهران والخبر وعلى مدى 8 ساعات متتالية، نتيجة الحريق الذي شب في مجمع "الظهران مول".

ويقع "الظهران مول"في حي الدوحة الجنوبية ويعد المجمع الذي افتتح عام 2005، من أضخم المولات التجارية في المملكة، حيث أنه يضم أكثر من 300 محل تجاري.

المصدر: "عكاظ"

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