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بقصيدة "في جنة الخلد".. حاكم دبي ينعى رئيس الإمارات

أخبار العالم العربي

بقصيدة
Globallookpress
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نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد الذي توفى اليوم الجمعة.

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ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخ خليفة بن زايد، بقصيدة "في جنة الخلد" جاء فيها:

"أنعي إلى الشَّعبْ منْ بإسمهْ يعيشْ الشَّعبْ
وأنـعـي إلــى الـكـونْ عـضـدي ريِّــسْ الـدولِهْ

خـلـيفهْ الـلِّـي مـثِـلْ مــايْ الـسَّحابْ الـعَذبْ
وريـــــثْ عــــرشْ الــعــلا يــمـنـاهْ مــبـذولِـهْ

فـي جـنَّةْ الـخلدْ لا فـي الشرقْ لا في الغَربْ
مـشـبـهٍ لـــكْ مـــعْ إصــعـودِهْ ومـــعْ إنــزولِـهْ

حـمـلتْ عـنَّـا الـعـنا ويــا مــا حـمَلتْ الـصَّعبْ
والــيـومْ نـفـسِـكْ إلـــى الـجَـنَّـاتْ مـحـمـولِهْ

يــــاربْ شــعـبِـهْ رضــــا عــنِّـهْ فــكـنْ يـــارَبْ
راضــــي عــلـيـهْ وبــرحـمَـهْ مــنـكْ مـبـذولِـهْ

إجــعــلْ خـلـيـفـهْ بــجـنَّـاتْ الـنِّـعـيمْ وصِـــبْ
عــلـيـهْ مــــنْ مَــغـفِـرَهْ بـالـعـفـوْ مـشـمـولِهْ

وصــبِّــرْ مــحـمـدْ ونـــوِّرْ لـــهْ يـــارَبْ الـــدَّربْ
نـعـمْ الـخَـلَفْ لـلـسَلَفْ ريِّــسْ عـلـىَ الـدُّولِهْ

لــي لــهْ نـبـايعْ عـلىَ الـطَّاعَهْ بـصدقْ وحـبْ
وطــاعَــةْ ولــــيْ الأمــــرْ بــالـحَـقْ مـكـفـولِهْ".

المصدر: "البيان"

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