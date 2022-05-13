جبران باسيل: أحب أن نتوصل إلى سلام مع إسرائيل لكن بشروط

قال رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، جبران باسيل، اليوم الجمعة، إنه يحب أن يتوصل لبنان إلى سلام مع ​إسرائيل​ "لكن بشروط".

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وقال باسيل في تصريح تلفزيوني: "أحب أن نتوصل إلى سلام مع ​إسرائيل​ وحزب الله لا يؤيدني في هذا الموضوع فيجب أن نتوصل إلى ​السلام​ ولكن السلام لديه شروطه".

من جهة أخرى، إلى إلى أننا "نحارب حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ وحدنا ويعاملونا على أساس أن "الجميع أوادم ونحنا لاء".

وردا على سؤال، رأى باسيل أنه "اذا أعيدت أموال كان قد حولها سياسيون إلى الخارج يمكن أن نعيد أموال 95 بالمئة من المودعين اللبنانيين الصغار".

واعتبر أن "سلامة اليوم يملك سياسته ويتصرف وحده وثبت أن بحقه قضايا مالية في لبنان أمام القضاء اللبناني وحكما يجب أن يتغير الحاكم وليس هناك أمان نقدي في لبنان في ظل وجود شخص على رأس المؤسسة النقدية متهم بتبييض الأموال في 7 دول أوروبية".

وتابع قائلا: "لا تفاهم مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ولم يحصل لقاء معه بل تفاهمنا مع "​حزب الله​" وقد وجد معنا على اللوائح للانتخابات النيابية من هم خصوم لنا بال​سياسة​ وهذا الأمر لا يغير من موقفنا"، محملا بري مسؤولية كبيرة "لكل ما حصل مع العهد".

المصدر: "النشرة"